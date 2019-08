Neuauflage von Woodstock ist abgesagt

per Mail teilen

Die geplante Neuauflage zum 50. Jubiläum des legendären Woodstock-Festivals ist rund zwei Wochen vor dem geplanten Beginn abgesagt worden. Grund waren "unvorhergesehene Rückschläge", so der Festival-Organisator Michael Lang. Die Organisatoren hatten mit verweigerten Genehmigungen für den Veranstaltungsort und dem Rückzug eines Finanzpartners zu kämpfen. Außerdem sagten auch noch mehrere Künstler ihre Teilnahme ab, zum Beispiel Jay-Z und John Fogerty. Zum Original-Woodstock-Festival mit Musikstars wie Jimi Hendrix und Janis Joplin waren zwischen dem 15. und 18. August 1969 etwa 400.000 Menschen nach Bethel im US-Bundesstaat New York gekommen. Es gilt bis heute als Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den USA.