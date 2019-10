"SWR Retro" - Öffnung der Rundfunk-Archive

Der SWR stellt 8.000 "alte" Sendungen in die ARD Mediathek: Aktuelles, Unterhaltung und Sportsendungen aus der Zeit vor 1966. Erstmals in der ARD wird damit systematisch Fernseh-Archivmaterial öffentlich im Netz zugänglich gemacht. Die Forderung nach einer "Öffnung der Archive" gibt es schon länger - doch so einfach war es nicht. Das "SWR2 Archivradio" geht diesen Weg bereits mit historischen Tonaufnahmen und Radioberichten. Stichtag: 27.10. Tag des Audiovisuellen Erbes. Gabor Paal berichtet in dieser Reportage.