Netanjahu verurteilt Attacke auf Juden

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Messerattacke auf Juden im US-Bundesstaat New York verurteilt. Es handele sich um einen grausamen Angriff, teilte sein Büro mit. Man werde auf jede Art mit den örtlichen Behörden bei der Aufklärung zusammenarbeiten. Bei der Attacke auf eine jüdische Chanukka-Feier sind fünf Menschen verletzt worden. Nach offiziellen Angaben ereignete sich die Tat im Haus eines Rabbiners. Der Täter sei anschließend mit einem Fahrzeug geflüchtet. Über die genauen Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Anti-Terror-Ermittler der New Yorker Polizei beobachten den Fall. In New York lebt eine der größten jüdischen Gemeinschaften weltweit. Immer wieder kommt es in der Stadt zu antisemitischer Gewalt.