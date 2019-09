Netanjahu schlägt Einheitsregierung vor

Nach der Parlamentswahl in Israel hat der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinem Herausforderer Benny Gantz vorgeschlagen, eine Einheitsregierung zu bilden. Die Ergebnisse zeigten, dass er die von ihm versprochene rechtsgerichtete Regierung nicht bilden könne, erklärte Netjanhu in einer Video-Botschaft. Er rief Gantz auf, sich heute mit ihm zu treffen. Damit ändert Netanjahu seine Tonlage. Noch am Mittwoch hatte er erklärt, dass es nur zwei Optionen gebe: eine Regierung unter seiner Führung oder eine gefährliche Regierung. Weder Netanjahus konservative Likud noch die in der politischen Mitte angesiedelte Liste Blau-Weiß von Gantz hatten bei der Wahl eine eigene Mehrheit erhalten.