Nepal will etwas gegen den Müll am Mount Everest tun. Die Behörden haben angeordnet, dass dort ab Januar die meisten Plastikverpackungen verboten sind. Ein Problem sind am Mount Everest unter anderem Plastikflaschen, die von Bergsteigern in die Landschaft geworfen werden. Bilder von massenweisem Abfall auf dem Berg haben in den vergangenen Monaten weltweit für Empörung gesorgt.