Negative Zwischenbilanz für Kita-Gesetz

Ein Jahr nach dem Beschluss des Kita-Gesetzes haben Experten der Bundesregierung eine negative Zwischenbilanz ausgestellt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beklagte, dass die Grenze des Zumutbaren überschritten sei. Allein in Berlin seien derzeit rund 1.500 Stellen für Erzieherinnen unbesetzt, sagte ein Gewerkschaftssprecher der "Welt am Sonntag". Anstatt um qualifiziertes Personal zu werben, würden weniger Ansprüche an die Bewerber gestellt - etwa bei der Ausbildung. Dies entwerte den Beruf und befeuere den Fachkräftemangel. Ähnlich äußerten sich Fachpolitiker von FDP und Grünen.