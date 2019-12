Naturschützer machen sich für Totholz stark

Kranke oder abgestorbene Waldgebiete sollen nach Ansicht von Naturschützern nicht ausgeräumt werden. Absterbende und tote Bäume sollten lieber an Ort und Stelle bleiben - das schreiben der Landesnaturschutzverband, der Nabu und der BUND in einem offenen Brief an die Forstverwaltung von Baden-Württemberg. Es gebe zahlreiche Tierarten, die auf Totholz angewiesen seien, zum Beispiel Spechte, Fledermäuse und viele Insektenarten. Der ökologische Wert von Totholz sei um ein Vielfaches höher als der wirtschaftliche. Die Naturschützer fordern das Land dennoch auf, Waldbesitzer für den Ausfall ihrer Einnahmen zu entschädigen.