per Mail teilen

Die Nato bezieht das Weltall in ihre künftigen Entscheidungen mit ein. Die Außenminister der 29 Mitgliedsländer wollen - vermutlich morgen - den Weltraum als neuen Operationsbereich definieren - genauso wie Luft, Land, See und Cyberspace. Konkret könnte das bedeuten, dass die Nato Satelliten künftig vor Angriffen schützt und Attacken aus dem Weltraum als Bündnisfall wertet. Waffen will die Nato nach Auskunft von Generalsekretär Stoltenberg nicht im Weltraum stationieren.