Die Nato-Außenminister treffen sich in Brüssel. Sie bereden nicht nur ihren zukünftigen Umgang mit China, sondern auch den Kommentar von Macron, die Nato sei "hirntot". Außenminister Maas ist immerhin für Reformen.

Ist die Nato "hirntot" oder nur leicht erkältet? Das ist die Frage, die beim Treffen der Außenminister der 29 Mitgliedsstaaten alle umtreibt. Als "hirntot" hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Nato bezeichnet. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) will sich diesem Vorwurf nur in abgemilderter Form anschließen.

Dauer 1:29 min Nato-Außenminister: Positive Reaktionen auf Maas‘ Initiative Brüssel-Korrespondent Holger Romann berichtet im Audio, wie die übrigen Mitglieder der Nato auf Maas' Reformenvorschlag reagierten.

Maas: "Transatlantische Fragen in den Blick rücken"

Doch: Dass Reformen nötig sind, das sähen auch er und die deutsche Bundesregierung so, sagte Maas am Mittwoch in Brüssel. Er hatte vorgeschlagen, eine Expertenkommission einzusetzen, um die Zusammenarbeit im Bündnis zu verbessern.

"Dazu brauchen wir politische Frischzellen - in einem Prozess, der zentrale transatlantische Fragen in den Blick nimmt." Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)

Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstütze die Initiative und sagte, auch viele andere hätten sich positiv geäußert. "Ich denke, dass der deutsche Vorschlag wertvoll ist", sagte Stoltenberg. Ziel sei es, die Nato stärker als eine Plattform zu nutzen, wo die politischen Herausforderungen für Nordamerika und Europa gemeinsam bewältigt werden könnten.

Dauer 1:08 min Nato-Generalsekretär Stoltenberg reagiert auf Macrons Vorwürfe Bei einer Pressekonferenz hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf die Vorwürfe von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagiert, die Nato sei "hirntot".

Maas war am Mittwoch zufrieden: "Ich bin sehr zuversichtlich aufgrund der Wortmeldungen", sagte er. Frankreichs Außenminister hatte zusätzlich gefordert, dass es bei Reformen auch um die Beziehungen zu Russland gehen müsse. Die dürften nicht in der Sackgasse steckenbleiben, sagte Jean-Yves Le Drian.

Auch US-Außenminister Mike Pompeo zeigte sich grundsätzlich offen dafür, Expertengruppen einzusetzen. "Jede Institution und jede Struktur, die geschaffen wurde, sollte ständig dahingehend bewertet werden, ob sie richtig dafür aufgestellt ist, ihre Ziele zu erreichen", sagte er. Das gelte auch für die Nato.

Auch China im Blick bei Nato-Treffen

In Brüssel will die Nato außerdem ein Programm erarbeiten, wie sie in Zukunft mit China umgehen wolle. Das Land habe weltweit das zweitgrößte Verteidigungsbudget und investiere stark in Fähigkeiten wie moderne Interkontinentalraketen und Überschallwaffen, sagte Stoltenberg am Dienstag. Das Land nähere sich zudem den Nato-Staaten auch durch den Aufbau von Infrastruktur zum Beispiel in Afrika und Europa an.

Die Konsequenzen aus diesen Entwicklungen für die Sicherheit müssten analysiert werden. Zugleich machte Stoltenberg deutlich, dass China vor dem Militärbündnis der Nato keine Angst haben müsse. Es gebe auch keine Pläne, das Operationsgebiet der Nato auf das Südchinesische Meer auszuweiten. Über den künftigen Umgang mit China sprechen die 29 Außenminister der Nato heute in Brüssel.

"Die Nato ist eine defensive Allianz und tut nichts, was in irgendeiner Art und Weise einen anderen Staat bedroht" Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Nato

Macrons "Hirntot"-Äußerung stößt in Deutschland auf viel Kritik

Mit seiner Wortwahl "hirntot" hatte Macron hatte die zuletzt ausgebliebene Abstimmung bei wichtigen sicherheitspolitischen Entscheidungen kritisiert. Konkret spielte er dabei auf die im Bündnis nicht abgesprochene Militäroffensive des Nato-Partners Türkei in Nordsyrien an, die durch einen ebenfalls nicht abgesprochenen Rückzug der USA möglich geworden war.

Kritik an den Äußerungen Macrons kommt von der FDP. Ein Dialog mit Russland, wie von Macron gefordert, sei sicher wichtig, sagte der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff im SWR-Tagesgespräch. Macron habe mit dieser Forderung teilweise recht - sie wäre aber besser eingebettet in einen Gesamt-Ansatz des Bündnisses.

Maas und Pompeo unterstreichen Wert der Nato

Maas hatte erst vor wenigen Tagen empfing in Leipzig seinen US-Kollegen Mike Pompeo empfangen, um gemeinsam an den Fall der Mauer und das Ende des Ost-West-Konflikts zu erinnern.

Beide hoben den Wert des transatlantischen Bündnisses für die Sicherheit Europas hervor und lobten die jüngsten Anstrengungen der Mitgliedsstaaten, militärische Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft der Allianz zu steigern. Einmal mehr machte der Gast aus Washington deutlich, die USA stünden eisern zum Beistandsartikel 5 im Nato-Vertrag.

Nicht nur aus Anlass des Außenministertreffens ist Stoltenberg um Schadensbegrenzung bemüht. Anfang Dezember feiert die Nato in London mit einem eintägigen Gipfel der Staats- und Regierungschefs ihr 70-jähriges Bestehen.