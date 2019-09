per Mail teilen

"Ibiza-Affäre", geschredderte Daten, verschleierte Großspenden - und trotzdem könnte es nach der heutigen Wahl wieder zu einer Koalition aus ÖVP und FPÖ kommen. "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk erklärt warum.

Die sogenannte Ibiza-Affäre um ein Video mit dem österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat hohe Wellen geschlagen. Doch Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP wurde dadurch offenbar überhaupt nicht beschädigt und könnte bei den Wahlen heute möglicherweise noch dazu gewinnen.

"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk im Interview

Opposition nicht stark genug

"Falter"-Chefredakteur Klenk erklärt sich das zum einen mit der schwachen Opposition: "Die Grünen sind nicht im Nationalrat, sie sind bei der vergangenen Wahl rausgeflogen. Die SPÖ hat eine Kandidatin, die auch von Parteifreunden schon fast verspottet wurde." Zudem sei die FPÖ gerade in "unglaubliche interne Intrigen" verstrickt: "Der ehemalige Leibwächter von Strache wurde verhaftet, die FPÖ fängt schon wieder an zu streiten, so wie unter Jörg Haiders Zeiten vor 15 Jahren."

"Kurz ist Marketing-Profi" - auch auf Facebook

Ein weiterer Grund für Kurz' konstante Beliebtheit sieht Klenk in dessen perfekten Social-Media-Auftritten. Seine Reichweite bei Facebook sei "unglaublich groß" und er mache ein "extrem gutes Politmarketing, indem er sowohl den Familien als auch den Unternehmen Versprechen macht".

"FPÖ erzählt eigene Wahrheit"

Dass Strache und seine FPÖ trotz Affären in Umfragen noch immer bei 20 Prozent stehen, liegt nach Klenks Ansicht daran, dass die Partei es schafft, "ihrer Anhängerschaft in den eigenen Medien eine eigene Wahrheit zu erzählen". Das Ibiza-Video erfahre hier eine andere Erzählung, eine, mit der sich viele Strache-Fans selbst identifizieren könnten.

Nicht nur ÖVP-FPÖ-Koalition möglich

Eine Alternative zur Koalition aus ÖVP und FPÖ wäre ein schwarz-roter Zusammenschluss (ÖVP und SPÖ). "Das ist die Konsensdemokratie aus den zwei großen Blöcken, die im Grunde genommen dieses Land in den vergangenen Jahrzehnten ganz gut aufgestellt hat", meint Klenk.

Als "sehr ungewöhnliche Koalition" schätzt der "Falter"-Chefredakteur die sogenannte Dirndl-Koalition aus ÖVP, Grünen und der liberalen kleinen Partei Neos ein. Sie wäre "etwas ganz Neues" und spannend, weil hier die Umwelt ein zentrales Thema wäre. In den Parteiprogrammen gebe es allerdings wenig Schnittmengen. Dennoch: "Die ÖVP lässt in Hintergrundgesprächen durchblicken, dass sie durchaus Interesse hätte, dieses Wagnis einzugehen", so Klenk.