Das Bundeskabinett will etwas dagegen unternehmen, dass weiterhin viele Lebensmittel in Deutschland verschwendet werden. Containern soll aber verboten bleiben.

In Berlin kommt das erste "Nationale Dialogforum" zum Thema Lebensmittelverschwendung zusammen. Das Bundesernährungsministerium will Ziele für alle möglichen Bereiche der Gesellschaft festlegen, damit weniger Essbares im Müll landet.

Weltweit gehen nach einem UN-Bericht 14 Prozent der Lebensmittel verloren, bevor sie überhaupt im Handel landen. Mehr dazu hören Sie im Audiobeitrag.

Dauer 2:07 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Der UN-Bericht zur Lebensmittelverschwendung Der neue Bericht der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation zu Ernteverlusten und Lebensmittelverschwendung liegt vor. Wie kann ressourcenschonender produziert werden? Audio herunterladen (1,9 MB | MP3)

Mehr Informationen, mehr Forschung

Eine vom Kabinett beschlossene Strategie sieht mehr Informationen, Forschungsförderung und eine Reihe von Maßnahmen auf freiwilliger Basis vor. Definiert werden sollen Zielmarken, die der jeweilige Bereich umsetzen soll: Bauern, Verarbeiter, Groß- und Einzelhandel, die Außer-Haus-Verpflegung der Gastronomie sowie private Haushalte.

Containern soll verboten bleiben

Das Containern soll nach Auffassung des Ministeriums aber verboten bleiben. "Eine Legalisierung des Containerns steht im Moment nicht zur Diskussion", sagte der Leiter der dortigen Abteilung gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lorenz Franken, dem "Tagesspiegel". Es werde nach alternativen Lösungen gesucht.

Besser sei es, noch essbare Lebensmittel an die Tafeln zu geben oder gleich im Einzelhandel kostenlos anzubieten. Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) hatte im Juni vorgeschlagen, das Sammeln weggeworfener Lebensmittel aus Müllcontainern von Supermärkten oder Fabriken straffrei zu machen. Er war aber bei seinen Länderkollegen mit dem Vorstoß gescheitert.

Tipps gegen Lebensmittelverschwendung 1. Nicht aufs Haltbarkeitsdatum vertrauen Oft können Sie Nase und Augen mehr trauen, als dem Haltbarkeitsdatum auf der Packung. Es heißt ja auch mindestens haltbar. Die meisten Lebensmittel sind auch noch danach lange genießbar. 2. Lebensdauer verlängern Sie können Sachen einkochen oder einfrieren. Aus Äpfeln kann man zum Beispiel Apfelmus machen. Auch rohes Fleisch lässt sich problemlos einfrieren. 3. Bewusster einkaufen Am besten kaufen Sie frische Lebensmittel, wenn sie gebraucht werden. Milchprodukte, Gemüse und Obst halten sich nicht ewig, deswegen kauft man hier besser nur für ein paar Tage im Voraus.

Verurteilte Studentinnen ziehen vor Bundesverfassungsgericht

Franken gab zu bedenken, dass in den Containern auch Lebensmittel landen würden, die Menschen nicht mehr essen sollten und die krank machen könnten. Zwei Studentinnen, die wegen Containerns verurteilt worden waren, ziehen am Freitag vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Mit der Beschwerde wollen die beiden Frauen aus Olching im Kreis Fürstenfeldbruck laut eigener Aussage auch auf die Absurdität hinweisen, dass weggeworfene Lebensmittel laut Gerichtsbeschluss juristisch gesehen weiterhin im Eigentum desjenigen bleiben, der sie weggeworfen hat.

Klöckner will Lebensmittelabfälle bis 2030 reduzieren

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Lebensmittelabfälle, die im Handel und in Privathaushalten entstehen, bis 2030 halbieren. Derzeit werfen die Deutschen statistisch gesehen 75 Kilo pro Person im Jahr weg.