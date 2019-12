Im Südwesten wird es am dritten Adventswochenende ungemütlich - mit einem Mix aus Regen, Schnee, Sonne und Wind. Bereits heute gab es Probleme durch Schnee und Glätte.

In Baden-Württemberg ist es am Freitag winterlich geworden. Auf den Straßen war es bereits am Morgen glatt. Auch in Rheinland-Pfalz begann der Tag teilweise stürmisch und mit Schnee bis in tiefere Lagen. Und es soll ungemütlich und nasskalt bleiben: Regen, Schnee und Wind bei ein bis acht Grad bestimmen die Wetterlage bis Samstag.

Es bleibt bewölkt mit weiteren Regen- und Schneefällen

Nach Osten schneit es anfangs bis in tiefe Lagen, im Laufe des Tages liegt die Schneefallgrenze meist bei rund 600 Meter. Die Temperatur steigt allmählich auf plus ein bis sechs Grad, am südlichen Oberrhein bis acht.

In der Nacht lassen Regen und Schneefall für einige Stunden nach, gegen Morgen wird es aus Westen wieder nass. Dabei kühlt es auf plus fünf bis minus ein Grad ab.

Die weiteren Aussichten

Am Samstag fällt zunächst noch häufig Regen oder Schnee. Später nur noch einzelne Schauer und etwas Sonne. Am Sonntag wird es unbeständig, windig und sehr mild, am Oberrhein werden bis 14 Grad erwartet.