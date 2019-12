per Mail teilen

Keine Frau war länger im All als die US-Astronautin Christina Koch. Das hat die Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt. Koch ist seit dem 15. März auf der Internationalen Raumstation und damit inzwischen 290 Tage am Stück im All. Im Februar soll Koch zur Erde zurückkommen - nach dann 328 Tagen im Weltraum.