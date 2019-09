per Mail teilen

Großbritanniens Premier Boris Johnson will erneut über Neuwahlen abstimmen lassen. Vergangene Woche war er deutlich gescheitert, auch dieses Mal wird es schwierig, die nötige Mehrheit zu bekommen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will unbedingt Neuwahlen am 15. Oktober. Die Opposition um Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte zunächst Zustimmung zu Neuwahlen signalisiert - sofern vor einer Abstimmung das Gesetz gegen einen Brexit ohne Abkommen in Kraft treten würde.

Inzwischen ist die Opposition wieder gegen Neuwahlen - und damit dürfte Johnson die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit nicht erreichen. Denn obgleich das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit alle parlamentarischen Hürden genommen hat, scheint nicht sicher, ob sich die Regierung auch daran halten wird.

Gericht soll Brexit-Verschiebung verhindern

Natürlich werde man das Gesetz befolgen, aber man werde den Kurs nicht ändern, hatte der britische Finanzminister Sajid Javid in der BBC erklärt. Wie das zusammenpassen soll, ließ er offen.

Allerdings plant die britische Regierung offenbar den Gang zum höchsten Gericht, um eine Verschiebung des EU-Austritts zu verhindern, wie London-Korrespondentin Imke Köhler im Audio berichtet:

Dauer 1:41 min Johnson plant Showdown vor Gericht Imke Köhler berichtet aus London

Johnson hat eigene Interpretation

Das Gesetz sieht vor, dass die britische Regierung eine Verlängerung der Austrittsfrist um drei Monate beantragen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU unterzeichnet sein.

Johnson erklärte am Freitag vor Medienvertretern, dass das Gesetz in seinen Augen nur theoretisch eine Verschiebung vorsehe. Die Gegner eines harten Brexits befürchten daher, die Regierung könne das Gesetz ignorieren oder ein Schlupfloch suchen, um es zu umgehen.

Der Premier betont immer wieder, dass er Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen will - egal ob mit oder ohne Abkommen. Das hatte er zuletzt beim Besuch einer Polizeiakademie noch einmal unterstrichen, als er erklärte, er würde lieber "tot im Graben liegen" als bei der EU eine Fristverlängerung für den Austritt zu beantragen.

Rückhalt für Johnson bröckelt

Die ehemalige Arbeitsministerin Amber Rudd dpa Bildfunk Picture Alliance

Am Samstag hatte Arbeitsministerin Amber Rudd ihr Amt hingeworfen und das mit dem skrupellosen Vorgehen des Regierungschefs begründet.

"Ich kann diesen politischen Vandalismus nicht mittragen." Amber Rudd in ihrem Rücktrittsschreiben

Zuvor hatte Johnson Abgeordnete der eigenen konservativen Partei, die für das Anti-No-Deal-Brexit-Gesetz gestimmt hatten, aus der Fraktion ausgeschlossen. Unter den 21 Geschassten waren auch prominente Parteivertreter, wie der ehemalige Schatzkanzler, Ken Clarke, sowie der Enkel des früheren Premierministers Winston Churchill, Nicholas Soames.

Aus Protest hatte bereits Boris Johnsons Bruder Jo Johnson sein Amt als Staatssekretär und auch sein Abgeordnetenmandat für die Tories niedergelegt.

Johnson trifft irischen Premierminister

Vielleicht gibt es aber doch noch eine überraschende Wende, was ein Abkommen mit der EU angeht. Denn heute besucht Johnson seinen irischen Amtskollegen Leo Varadkar in Dublin. Sie wollen über einen der umstrittensten Punkte beim Brexit-Abkommen sprechen - die Frage, wie nach dem Brexit mit einer Grenze zwischen dem EU-Mitgliedsland Irland und Nordirland umgegangen werden soll.

Bis eine andere Lösung gefunden wird, sollen für Nordirland weiter einige EU-Regeln gelten und Großbritannien in der EU-Zollunion bleiben. Diese "Backstop" genannte Lösung lehnt Johnson ab.

Sollte Großbritannien eine Fristverlängerung beantragen, müssten die übrigen 27 EU-Staaten zustimmen. Das lehnt der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian jedoch ab: