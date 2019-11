per Mail teilen

Lufthansa-Passagiere müssen wieder mit Streiks der Flugbegleiter rechnen. Ihre Gewerkschaft Ufo hat zu einem Ausstand am Donnerstag und Freitag aufgerufen.

Betroffen seien alle Abflüge aus Deutschland, teilte Ufo am Montag in Frankfurt mit: 48 Stunden lang - den gesamten 7. und 8. November über - sollen sie am Boden bleiben.

Gesamter Konzern betroffen

Und die Gewerkschaft warnt: Weitere Aufrufe bei anderen deutschen Flugbetrieben des Konzerns seien jederzeit möglich. Erneut werde der gesamte Konzern betroffen sein, kündigte der Ufo-Vize Daniel Flohr an.

Grundsätzlich sind Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft ebenso möglich wie bei vier weiteren Flugbetrieben mit deutschem Tarifrecht. Die Töchter sind für die Lufthansa selbst, die Eurowings und die SunExpress unterwegs.

Schwierige Verhältnisse zwischen Lufthansa und Ufo

Lufthansa erkennt den noch am Freitag bestätigten Gewerkschaftsvorstand nicht an und lehnt Verhandlungen mit der Ufo seit Monaten ab:

Dauer 0:24 min Lufthansa bietet Gespräch für Februar an Ufo-Streik bei Lufthansa

Die Ufo hat erhebliche innergewerkschaftliche Auseinandersetzungen hinter sich. Nach gegenseitigen Untreue-Vorwürfen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind aus dem einst siebenköpfigen Vorstand nur noch die Vorsitzende Sylvia de la Cruz und ihr Stellvertreter Daniel Flohr übrig. Die Neuwahl der Gewerkschaftsspitze soll zum 14. Februar stattfinden.