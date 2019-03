per Mail teilen

Das britische Parlament hat in dieser Woche zuerst den Brexit-Deal und dann einen EU-Austritt ohne Abkommen abgelehnt. Nun geht es um eine Brexit-Verschiebung.

Am Abend stimmen die britischen Abgeordnetenüber eine Verschiebung des Brexits ab. Premierministerin Theresa May will, dass das Parlament dafür stimmt, den Brexit vom 29. März auf den 30. Juni zu verschieben.

Zweites Referendum oder nicht?

In der zusätzlichen Zeit soll es aber nicht darum gehen, ein zweites Referendum abzuhalten, sondern darum, den mit der EU ausgehandelten Vertrag doch noch anzunehmen oder neu zu verhandeln.

Die sogenannte "Unabhängige Gruppe" aus ehemaligen Tory- und Labour-Abgeordneten schlägt dagegen vor, darüber abzustimmen, ob der Brexit für ein zweites Referendum verschoben werden soll.

Alle EU-Mitglieder müssen zustimmen

Voraussetzung für eine Verlängerung der Frist ist aber, dass alle 27 übrigen Mitgliedstaaten dem zustimmen. Eigentlich wollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen - in gut zwei Wochen.

Unterhaus stimmt gegen No-Deal-Brexit

Am Mittwochabend votierte das Unterhaus gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen. Die Abgeordneten verabschiedeten mit 321 zu 278 Stimmen einen Beschluss, der einen ungeordneten Brexit - anders als von der Regierung gewollt - in jedem Fall ablehnt. Die Entscheidung ist allerdings rechtlich nicht bindend.

May verknüpfte die Abstimmung über die Verschiebung indirekt mit einer Entscheidung über ihr mit Brüssel vereinbartes Brexit-Abkommen: Nur wenn die Abgeordneten bis zum 20. März für ihren Deal stimmten, sei eine kurze Verschiebung des Austritts bis zum 30. Juni möglich. Jede längere Verschiebung mache eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl (23. bis 26. Mai) erforderlich.

Zweimal haben die Parlamentarier Mays Deal bereits abgeschmettert - zuletzt am Dienstagabend.

Parlament ist zerstritten

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, forderte nach der Abstimmung: "Das Parlament muss nun die Kontrolle übernehmen." Er werde Gespräche mit Abgeordneten anderer Parteien führen, um einen mehrheitsfähigen Kompromiss zu finden, so Corbyn. Das Parlament in London ist in Sachen Brexit heillos zerstritten.

Jeremy Corbyn im britischen Unterhaus Reuters

Brexit-Befürworter fürchten schlechte Handelsbedingungen

Knackpunkt ist der sogenannte Backstop. Das ist eine im Austrittsabkommen festgeschriebene Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Die Regelung sieht vor, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der Europäischen Union bleibt, bis eine bessere Lösung gefunden ist.

Brexit-Hardliner fürchten, dies könnte das Land dauerhaft an die Staatengemeinschaft fesseln und eine eigenständige Handelspolitik unterbinden. Sie hatten daher eine zeitliche Befristung oder ein einseitiges Kündigungsrecht für den Backstop gefordert.

May führt seit einer verpatzten Neuwahl im Sommer 2017 eine Minderheitsregierung an, die die Unterstützung der nordirischen Partei DUP benötigt. Sie ist auf jede Stimme im Parlament angewiesen.