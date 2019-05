Nachprüfungen beim Mathe-Abi möglich

Nach der Kritik am Mathematik-Abitur in Hamburg darf ein Teil der Schüler zu Nachprüfungen. Insgesamt 1.200 Abiturienten können in eine zusätzliche mündliche Prüfung, wenn sie ihre Note aufbessern wollen. Die Schulbehörde hatte eingeräumt, dass ein Teil der Aufgaben zu schwer war. Die abgelegte schriftliche Prüfung werde trotzdem normal gewertet. Unmittelbar nach dem Abitur hatten bundesweit zehntausende Schüler das Niveau der Aufgaben als zu hoch kritisiert - auch in Bayern und Rheinland-Pfalz gab es Online-Petitionen.