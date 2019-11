Frachtschiff statt Kreuzfahrt, Sternenpark statt Städtereise - statt überfüllter Tourismus-Hotspots zieht es immer mehr Menschen an unberührte Orte.

Der Gegentrend zum Overtourism wie wir ihn aus Venedig, Mallorca oder Dubrovnik kennen, heißt Undertourism. Laut SWR-Umweltredakteur Dominik Bartoschek hat man darauf die besten Chancen an Orten völliger Abgeschiedenheit. Regionen, die so weit ab vom Schuss sind, dass es dort nachts stockdunkel wird. Und die deshalb prädestiniert sind zum Sternegucken.

Dunkelheit statt Partytrubel

Vier zertifizierte Sternenparks gibt es mittlerweile in Deutschland. In der Eifel, der Rhön, an der Havel und in Oberbayern. Dass sie zu Sternenparks wurden, liegt an dem, was es dort nicht gibt: Urlaubermassen, Großflughafen, Partytrubel, Leuchtreklamen – würde schließlich nur Licht ins Dunkle bringen, also genau das, was in einem Sternenpark unerwünscht ist.

Dauer 2:50 min Genervt von überfüllten Reiseorten? Tipps für Undertourism SWR-Umweltredakteur Dominik Bartoschek über den neuen Trend Undertourism: Wo sind die unberührten Orte fernab vom Massentourismus?

Frachtschiff-Pritsche statt Kreuzfahrt-Luxus

Auch zum Massentourismus auf den umstrittenen Kreuzfahrt-Riesen gibt es Alternativen, erklärt Dominik Bartoschek weiter. Wer keinen Wert auf Komfort legt, könnte es ja mal mit der Mitreise auf einem Frachtschiff probieren, die zahlreiche Reedereien anbieten. Vorteil: die Bettenzahl auf Frachtschiffen ist naturgemäß begrenzt. Man trifft also kaum auf Mitreisende.

Bergsteigerdörfer statt Ski-Schickimicki

Auch für den Winterurlaub gibt es Orte, die vom Overtourism verschont bleiben. Während sich in Kitzbühel oder Garmisch die Touristen auf die Skispitzen treten, verstehen sich knapp 30 Orte in den Alpen ganz bewusst als Gegenbewegung zum Massentourismus. Sie haben sich zu den Bergsteigerdörfern zusammengeschlossen. Motto: Entschleunigung statt Skizirkus, kleine Hotels statt Bettenburgen, Öffentlicher Nahverkehr statt Privatauto.