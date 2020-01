Wirtschaftssanktionen ja, aber vorerst keinen weiteren Militärschlag: Das hat US-Präsident Trump nach den iranischen Vergeltungsangriffen erklärt. Der Irak war offenbar über die Angriffe im Vorfeld informiert worden - von beiden Seiten.

Nach den iranischen Vergeltungsangriffen auf zwei Militärstützpunkte hat US-Präsident Donald Trump weitere Wirtschaftsstrafen gegen das Land angekündigt. Die Sanktionen sollten so lange in Kraft bleiben, bis der Iran sein Verhalten ändere, sagte Trump bei einer Ansprache. Militär wolle er aber nicht einsetzen.

Damit scheint eine weitere Eskalation der Gewalt für den Augenblick gestoppt, meint Washington-Korrespondent Arthur Landwehr. In den Mittelpunkt seiner Rede stellte Trump das eigentliche Ziel seiner Iranpolitik: zu verhindern, dass der Iran eine Atommacht wird.

Dauer 0:58 min "Der Iran wird keine Atomwaffen haben" Rede von Donald Trump

Trump-Appell an Deutschland

So forderte Trump unter anderem Deutschland dazu auf, nicht mehr am Atomabkommen mit dem Land festzuhalten. Stattdessen müsse es zusammen mit Frankreich, Großbritannien, Russland und China an einem neuen Abkommen arbeiten. Ziel sei es, die Welt zu einem sichereren und friedlicheren Ort zu machen.

Raketen auf US-Stützpunkte im Irak

In der vergangenen Nacht hatte der Iran Raketen auf zwei US-Stützpunkte im Irak abgefeuert. Die iranische Regierung hatte behauptet, dabei seien 80 Amerikaner getötet worden. Laut Trump wurde aber kein Mensch getötet, auch keine Iraker.

Es war ein Vergeltungsschlag des Iran - für die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani. Die Regierung in Bagdad wurde vorgewarnt, und zwar von beiden Konfliktparteien. Von den USA und von der Führung Teheran.

"Offenen Krieg verhindern"

Der Irak verurteilte den iranischen Raketenangriff. Das Land lehne jede Verletzung seiner Souveränität und jeglichen Angriff auf sein Gebiet ab, hieß es in einer Erklärung aus Bagdad. Der geschäftsführende irakische Ministerpräsident Adil Abd al-Mahdi stehe in Kontakt mit Partnern im In- und Ausland, um einen offenen Krieg zu verhindern.

Insgesamt 22 Raketen waren in der Nacht in der Luftwaffenbasis Ain Al Asad im Westen des Iraks und in der Nähe des Flughafens von Erbil im Nordirak eingeschlagen, auf Militärstützpunkten, die von US-Soldaten genutzt werden. Die Führung in Teheran will, dass die USA ihre Soldaten aus dem Irak abziehen. Das hat auch das irakische Parlament gefordert.