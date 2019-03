"Ausfälle sind statistisch gar nicht so hoch"

Text:

Zur Ehrenrettung der Flugbereitschaft muss man sagen, dass die Ausfälle statistisch gar nicht so hoch sind. Das wird ja auch beim Kommentar von Heiko Maas zu seiner Pannenpremiere deutlich: Maas sagte in Bamako, er sei 300.000 Kilometer pannenfrei geflogen. Das macht dann natürlich weniger Schlagzielen. Trotzdem ist bei der Flugbereitschaft grade ein bisschen der Wurm drin und das liegt auch am Alter der beiden großen Regierungsflieger. Die A 340 haben schon um die 20 Jahre auf dem Buckel, deshalb hat die Luftwaffe auch schon neue Maschinen bestellt- die müssen aber noch zum Regierungsflieger umgebaut werden. Die Krux bei der Flugbereitschaft ist, dass sie ganz woanders stationiert ist, als die Passagiere., Die Maschinen und die Crews sind in Köln Bonn, die Regierung in Berlin. Eigentlich sollte das neue Regierungsterminal auf dem neuen Berliner Flughafen schon längst fertig sein- das ist, wie wir wissen, nicht der Fall Wenn also eine Panne p beim Abflug passiert- muss erst eine Ersatzmaschine aus Köln kommen. Deswegen lässt die Kanzlerin mittlerweile auch fast immer reinen Ersatz Flieger in Berlin aufs Feld stellen. Das har bei ihrer Letzten Panne leider auch nicht funktioniert: da ist sie, auf dem Weg nach Buenos Aires nämlich on Köln gestrandet- und der Ersatzflieger stand in Berlin.