72 Menschen starben am 14. Juni 2017 beim Brand des Grenfell-Hochhauses in London. Nun legt eine Untersuchungskommission erste Ergebnisse zu der Brandkatastrophe vor.

Das anfangs kleine Feuer in einer Küche hatte sich damals rasend schnell in dem 24-stöckigen Sozialbau ausgebreitet, da das Gebäude nicht den gängigen Brandschutzvorschriften entsprach.

Die Regierung setzte eine Kommission ein, die untersuchen sollte, wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte und wie die Rettungskräfte darauf reagierten. Den ersten 1.000 Seiten umfassenden Teil der Untersuchungen legt die Kommission nun vor.

Heftige Kritik an Einsatzkräften der Feuerwehr

Drin kommt sie laut Vorabberichten britischer Medien zu einem vernichtenden Urteil über die Arbeit der Feuerwehr: Wenn diese richtig gehandelt hätte, dann wären weniger Menschen gestorben, so das zentrale Ergebnis des Berichts.

Die Rettungskräfte hätten den Bewohnern viel zu lang den falschen Rat gegeben, in dem brennenden Gebäude zu bleiben. Sie seien auf einen solche Fall nicht gut vorbereitet und die eingesetzten Kräfte zu unerfahren gewesen. Außerdem sei die Kommunikation schlecht gewesen und die Evakuierung habe viel zu spät begonnen.

Andererseits wird in dem Bericht jedoch auch der Mut der Rettungskräfte in der Brandnacht gelobt.

Erster Teil beleuchtet Abläufe der Katastrophennacht

In diesem jetzt vorgelegten Report geht es allerdings nur um die Abläufe der Katastrophennacht. Die Umstände und Voraussetzungen, die überhaupt erst zu dem verheerenden Brand in dem Hochhaus führten, sollen erst in der nächsten Phase untersucht werden.

Dabei werden voraussichtlich die kurz zuvor bei einer Renovierung neu angebrachte Fassadenverkleidung, die Überwachung von Bauvorschriften sowie die politische Verantwortung eine zentrale Rolle spielen.