Alles wird komplizierter

Was hat diese Wahlen geprägt? Ein wichtiger Punkt war offenbar „gefühlte Realität“.

Also, die Angst vor Fremden in Gegenden, in denen es kaum Fremde gibt. Die Angst vor Armut, obwohl die Leute eigentlich mit ihrer wirtschaftlichen Situation vor Ort ganz zufrieden sind. Aber die Gefühle waren stärker, als die tatsächliche Situation. Die Angst stärker als die Zuversicht.

Dazu kommen ganz reelle Punkte, mit denen die Menschen unzufrieden sind. Kein Arzt, kein Supermarkt, kein Bus- und kaum noch junge Leute: in vielen Gegenden kümmert sich niemand um die Sorgen der Menschen vor Ort. Nur die AfD war in vielen Gemeinden regelmäßig präsent.

Das haben im Endspurt die beiden wahlkämpfenden Ministerpräsidenten verstanden und haben noch einen Bürger-Gesprächsmarathon in ihren Ländern hingelegt. Und siehe da: Das hat geklappt. Zumindest fürs erste. Damit wurde der ganz große Supergau für die Parteien der Berliner Großen Koalition verhindert.

Das heißt: CDU Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bekommt eine kleine Verschnaufpause- und die SPD kann sich erst Mal eine neue Parteispitze suchen, ohne zusätzlichen Katastrophenmodus.

Das war's aber auch schon an positiven Nachrichten für die Große Koalition. Sie ist und bleibt ein Auslaufmodell- in Zukunft werden zwei Parteien kaum noch reichen, um zu regieren.

Die Grünen müssen jetzt sehen, wie sie ihrer Linie treu bleiben, auch mit unterschiedlichen Partnern in unterschiedlichen Regierungen. Sonst riskieren sie, unglaubwürdig zu werden.

Und die AfD muss wieder nicht beweisen, ob sie es besser kann- oder einfach nur laut gegen alles dröhnt.

Politik in Deutschland wird komplizierter. Diese Wahl hat aber auch gezeigt: Mehr Leute stimmen ab, die Wahlbeteiligung ist gestiegen. Deutschland wird politischer. Auch wenn viele nur den Protest gewählt haben. Aber das ist ihr gutes Recht. Jetzt müssen die anderen diese Stimmen zurück erobern. So funktioniert Demokratie.