Nach den Angriffen auf wichtige Öl-Anlagen in Saudi-Arabien haben die Vereinten Nationen ein Expertenteam zur Untersuchung in das Königreich geschickt. Das sagte UN-Generalsekretär António Guterres vor Journalisten in New York.

Die Experten sollen mithelfen zu untersuchen, woher der Angriff auf die Öl-Anlagen tatsächlich kam. Guterres sagte, Fachleute hätten ihre Reise im Auftrag der Weltorganisation bereits angetreten. Saudi-Arabien hatte zuvor internationale Experten, darunter auch von den Vereinten Nationen, offiziell eingeladen. Für den Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums ist klar: Die Flugkörper, die die Öl-Anlagen getroffen haben, sind iranischer Herkunft. ARD-Korrespondent Björn Blaschke berichtet im Audio: Dauer 3:00 min Saudi-Arabien: Es waren iranische Flugkörper Der Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums glaubt nicht, dass die Angriffe aus dem Jemen kamen - wie die dortigen Huthi-Rebellen behaupten. Für ihn ist klar: Die Flugkörper sind iranischer Herkunft. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte die Anschläge vom Samstag wiederholt. Sie hätten eine dramatische Zuspitzung der Situation in der Golf-Region gebracht. Steckt der Iran hinter den Angriffen? Eine saudische Öl-Anlage war aus der Luft bombardiert und schwer beschädigt worden. Huthi-Rebellen im Jemen haben sich zu den Angriffen bekannt. Sie werden vom Iran unterstützt. Die USA bezichtigen Teheran, unmittelbar hinter den Angriffen zu stehen. US-Präsident Donald Trump hat bereits härtere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Visa-Probleme vor der UN-Vollversammlung Es wird erwartet, dass Vertreter der Konfliktparteien am Rande der UN-Vollversammlung zu Gesprächen zusammenkommen. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur IRNA hat aber weder Präsident Hassan Ruhani noch sein Außenminister bislang ein Visum zur Einreise für die USA erhalten. Guterres versicherte vor Journalisten: Die UN seien dabei, sich um offene Visa-Angelegenheiten für die Vollversammlung zu kümmern.