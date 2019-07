per Mail teilen

Am Montag hat eine Gruppe von Demonstranten das Stadtparlament gestürmt. Chinas Staatsmedien schäumen, Regierungschefin Carrie Lam appelliert an die Vernunft und droht Gesetzesbrechern.

In Hongkong selbst blieb es am Dienstag zunächst ruhig. Am Montag waren Zehntausende aus Protest gegen den wachsenden Einfluss Chinas auf die Straße gegangen. Hunderte stürmten das örtliche Parlament - bewaffnet mit Eisenstangen und Straßenschildern.

Chinas Medien: "Gewalt eines Mobs"

Hongkong-Korrespondent Markus Pfalzgraf ist vor Ort und hat die Pressekonferenzen von Lam und ihrem Polizeichef nach den Ausschreitungen besucht. Hier sein Bericht:

Lam und ihr Polizeichef versuchen es offizielle mit gutem Zureden. Chinesische Staatsmedien sprechen dagegen am Dienstag von der "Gewalt eines Mobs".

Angst vor möglicher Auslieferung an Peking

Und auch US-Präsident Donald Trump darf nicht fehlen: Er stellt sich hinter die Demonstranten, die nach seinen Worten Demokratie fordern und sagt: "Leider wollen einige Regierungen keine Demokratie."

In Hongkong gibt es seit Wochen beispiellose Proteste, die sich zunächst vor allem gegen ein geplantes und inzwischen ausgesetztes Auslieferungsgesetz richteten. Das Problem: Das Gesetzt würde auch Auslieferungen an Festland-China mit seinen deutlich rigideren Gesetzen ermöglichen. Inzwischen richten sich die Proteste jedoch generell gegen die pekingtreue Führung unter Carrie Lam.