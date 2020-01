2019 war ein Rekordjahr. In Deutschland gab es so wenige Arbeitslose wie seit 30 Jahren nicht mehr. Am Ende des Jahres allerdings hatte der Arbeitsmarkt geschwächelt. Wie schätzen Experten die Lage für 2020 ein?

Die Zeit der Beschäftigungsrekorde ist vorbei. 2019 waren so wenige Menschen arbeitslos wie schon lange nicht mehr. Aber zum Jahresende hin hatte sich die Lage bereits verschlechtert. Grund dafür war die schwache Konjunktur.

Dauer 1:11 min Wie sehen Experten die Lage auf dem Arbeitsmarkt für 2020? 2019 waren so wenige Menschen in Deutschland arbeitslos wie schon lange nicht mehr. Wie sieht es für 2020 aus? Stanislaus Kossakowski berichtet.

Doch zu einem viel größeren Problem werden 2020 die fehlenden Arbeitskräfte. "Unsere Wachstumsbremse ist das Erwerbspersonenpotenzial", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, am Freitag in Nürnberg. Dieses steige so gut wie gar nicht mehr.

Das Rekordjahr 2019

Im Jahresdurchschnitt ging die Arbeitslosenzahl im Jahr 2019 erstmals seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren auf weniger als 2,3 Millionen zurück, wie die BA mitteilte. Gleichzeitig stiegen Erwerbstätigkeit und Beschäftigung auf Höchstmarken. "Im Jahresverlauf trübte sich die Lage ein", sagte Scheele in Nürnberg. Von November auf Dezember verzeichnete die BA eine Zunahme der Arbeitslosenzahl um 47.000 auf 2,227 Millionen. Erstmals seit sechs Jahren waren damit im Dezember mehr Menschen arbeitslos als ein Jahr zuvor.

Wird 2020 ein neuer Höhepunkt erreicht?

Dennoch sei der Arbeitsmarkt auch zum Jahresende weitestgehend stabil geblieben, erklärte BA-Chef Detlef Scheele: "Wir gucken optimistisch in die Zukunft". Ähnlich sieht es die staatliche KfW-Bank. Sie prognostiziert für 2020 nur einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahl um 50 000. Auch die Zahl der Erwerbstätigen werde weiter steigen, allerdings nicht mehr so stark, sagte Ökonom Martin Müller - jedoch unter Vorbehalt. "Die Risiken für Rückschläge sind beträchtlich." Dazu zählen aus seiner Sicht auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China oder der Brexit.

Fachkräftemangel bereitet den Experten Sorgen

Vor allem der Fachkräftemangel macht den Arbeitsmarktexperten Sorgen. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand, es kommen weniger Junge nach. Ältere Menschen arbeiten heute bereits länger und mehr Frauen sind berufstätig. Im Oktober 2019 war die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf fast 34 Millionen gestiegen, mit einem Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat aber nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor.

Bundesagentur-Chef Scheele setzt dabei auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, die Fortbildung von Arbeitnehmern oder Langzeitarbeitslosen. Es gebe verschiedene Stellschrauben, an denen gedreht werden müsse, erklärt Scheele. "Einen Königsweg gibt es nicht."