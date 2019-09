per Mail teilen

Nach einem Wochenende mit heftigen Ausschreitungen wird zu Wochenbeginn in Hongkong zu Streiks aufgerufen. Damit soll das öffentliche Leben in der chinesischen Sonderverwaltungsregion weitgehend lahmgelegt werden.

Es war ein Wochenende der Gewalt. Vorläufige Bilanz: Mindestens 40 Verletzte, einige davon im Krankenhaus. Mehr als 60 Festnahmen im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen vom Samstag, als Protestierende Straßen blockierten, teils brennende Barrikaden errichteten und die Polizei sie mit Gewalt auflöste.

Aber es hatte erst – trotz Verbots – einen friedlichen Marsch Hunderttausender gegeben. Und am Sonntag vorübergehend Blockaden am Flughafen.

Boykott von Schülern und Studierenden

Heute beginnt das neue Schuljahr in Hongkong beziehungsweise das Semester an den Universitäten. Doch das wollen Schüler, Schülerinnen und Studierende boykottieren. Statt zum Unterricht oder in die Vorlesung zu gehen, wollen sie sich den Tag über zu Boykottversammlungen treffen. Außerdem gibt es Aufrufe zu einem Generalstreik. Wie viele Menschen aber tatsächlich die Arbeit niederlegen werden, ist unklar.

Cathay Pacific droht mit Entlassungen

Die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific hat ihren Angestellten mit Entlassung gedroht, falls sie nicht bei der Arbeit erscheinen. Auch dagegen hat es in der vergangenen Woche schon Demonstrationen gegeben.

Für die Protestierenden ist der Fall von Cathay ein Beispiel, wie ein Unternehmen, das anfangs die Demonstrationen gegen die Regierungspolitik unterstützte, auf die Linie Pekings eingeschwenkt ist.