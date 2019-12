Nach dem Wahlsieg treibt der britische Premierminister Boris Johnson die Brexit-Vorbereitungen rasant voran. Gleichzeitig will er den Regierungsapparat völlig umkrempeln und Milliarden in das Land investieren.

Johnson will nach einem Bericht der Zeitung "Sunday Times" umgerechnet rund 40 Milliarden Euro in die Gesundheitsversorgung des Landes stecken. Das Gesundheitssystem in Großbritannien steckt schon lange in der Krise und war wesentliches Thema im Wahlkampf.

Dauer 2:09 min Wie geht es in Großbritannien weiter? Aus London berichtet Korrespondent Stephan Laak.

Millionen für den Norden Englands

Im Norden Englands will Johnson außerdem für umgerechnet rund 100 Millionen Euro Straßen, Brücken und den Nahverkehr modernisieren. In der einstigen Bergarbeiter- und Industrieregion verlor die Arbeiterpartei bei der Wahl am vergangenen Donnerstag mehrere Wahlkreise an Johnsons Konservative - und zwar zum ersten Mal seit Generationen. Medien berichten auch, dass Johnson seine Regierungsmannschaft umbauen, Ministerien zusammenlegen und den Beamtenapparat verkleinern will.

Über den Brexit sollen die britischen Abgeordneten noch vor Weihnachten abstimmen. Eine entsprechende Gesetzesvorlage solle dann dem Parlament vorgelegt werden.