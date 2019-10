Eventuell könnte es sogar bis Ende Oktober klappen, glaubt Leo Varadkar, nach seinem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen. Auch in Johnsons Kabinett herrscht Optimismus.

Er habe ein "sehr gutes, sehr positives und sehr viel versprechendes Treffen" mit Johnson gehabt, sagte Varadkar am Donnerstagabend. Er sehe einen Weg für eine Brexit-Vereinbarung in den kommenden Wochen. Allerdings müssten noch etliche Fragen geklärt werden, darunter die der Zölle.

London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt mit den Hintergründen:

Dauer 3:26 min Neue Hoffnung auf den britischen Inseln Mit O-Tönen Varadkar und Gove nach dem Treffen

Johnson will, dass Großbritannien am 31. Oktober die Europäische Union verlässt - notfalls auch ohne Scheidungsvereinbarung. Ein solcher No-Deal-Brexit wird allerdings nicht nur in der EU, sondern auch in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten gefürchtet.