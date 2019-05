Nach dem heftigen Regen und schweren Gewittern soll sich häufiger die Sonne zeigen - doch zum Wochenende wird das Wetter laut Experten wieder unstet. Niederschläge sorgen außerdem für steigende Wasserstände des Oberrheins.

Nach Angaben der Wetterexperten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bringt Hoch "Ophelia" vorübergehend freundliches Wetter nach Deutschland. Allerdings könne es bis einschließlich Samstag kurze Schauer geben.

Am Wochenende selbst werde es voraussichtlich wieder wechselhafter. Dann könnten Schauer aus dem Westen an Rhein, Mosel und Saar aufziehen.

Entlang des Oberrheins rechnet das zuständige Hochwassermeldezentrum vielerorts mit einem Ansteigen der Wasserstände bereits im Laufe des heutigen Tages. Der Trend setze sich voraussichtlich an den Pegeln Mainz und Oestrich bis morgen Vormittag fort.

Auf Hochwasseralarm folgt Entwarnung

Hochwasser in Wangen Der Wasserpegel in Wangen im Allgäu steigt und die Argen droht über die Ufer zu treten. In der Nacht hat die Stadt Hochwasseralarm ausgelöst. Ein Lagezentrum ist eingerichtet.

In der Ortenau und rund um Ulm heißt es durchatmen: Nachdem es gestern dort Hochwasseralarm gegeben hatte, fallen die Pegel wieder langsam. Und auch für Wangen im Kreis Ravensburg gibt es Entwarnung. Schützende Spundwände für die Altstadt können wahrscheinlich im Laufe des Tages abgebaut werden.

Blockierte Straßen in Rheinland-Pfalz

In Baden-Württemberg war teilweise in 24 Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Das sorgte nicht nur für Hochwasser. Auch Keller und Straßen wurden überflutet.



In Rheinland-Pfalz und im Saarland führte Tief "Axel" zu sturmartigen Böen und ebenfalls zu einigen vollgelaufenen Kellern. Auch in Hessen standen einige Keller unter Wasser, außerdem mussten mehrere Straßen zwischenzeitlich gesperrt werden.

