Die Polizei nimmt nach den Drohnen-Störaktionen am Flughafen Gatwick zwei Verdächtige fest. Flugzeuge starten und landen mittlerweile wieder. Eine Verbindung zu radikalen Umweltschützern schließt die Polizei nicht aus.

Nach der Festnahme zweier Verdächtiger kehrt der durch umherfliegende Drohnen lahmgelegte Londoner Großflughafen Gatwick langsam wieder zum Normalbetrieb zurück. Viele Passagiere, die endlich in die Weihnachtsferien starten wollten, waren erschöpft und frustriert.

Motiv weiter unklar

Von einem terroristischen Hintergrund waren die Behörden bislang nicht ausgegangen. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass eine ausländische Regierung ihre Finger im Spiel habe, sagte ein Polizeisprecher.

Nicht ausschließen wollten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt, dass es sich bei den Tätern um radikale Umweltschützer handeln könnte. Falls sie geschnappt werden, drohen ihnen nach britischem Recht bis zu fünf Jahre Haft.

1.000 Flüge sind ausgefallen

In den vergangenen Tagen waren rund 40 Mal Drohnen über dem Airport gesichtet worden. Insgesamt waren deswegen seit Mittwochabend etwa 1.000 Flüge ausgefallen oder umgeleitet worden. Betroffen davon waren dem Flughafensprecher zufolge rund 140.000 Passagiere. Viele Reisende waren am Airport gestrandet und schliefen auf dem nackten Boden. Gatwick ist der siebtgrößte Flughafen Europas und der zweitgrößte nach London-Heathrow in Großbritannien.

Störfälle auch in Deutschland

Auch in Deutschland sind Zwischenfälle mit Drohnen ein wiederkehrendes Problem. In den vergangenen Monaten haben sie sogar deutlich zugenommen: So wurden nach Angaben der Deutschen Flugsicherung bis einschließlich November 152 Fälle gemeldet, bei denen Verkehrsflieger durch Drohnen behindert wurden, die gefährlich nah an Flughäfen oder auf der Strecke auftauchten.