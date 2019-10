Nach den aktuellen Lebensmittelskandalen beraten Bundesernährungsministerin Klöckner und die zuständigen Minister der Länder am Freitag über Schwachstellen bei der Lebensmittelüberwachung.

In der Folge des Skandals um mit Listerien belastete Wurst des Herstellers Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren in Hessen und um Durchfallerreger in bestimmten Packungen fettarmer Frischmilch des Milchhändlers Deutsches Milchkontor (DMK) und des Unternehmens Fude + Serrahn geht es für die Minister um die Frage, wie Lebensmittelkontrolle besser aufgestellt werden könnte. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann nur stichprobenartig kontrolliert werden.

Städte und Landkreise im Südwesten kontrollieren Lebensmittel

Küchen-Schaben in der Bedientheke einer Bäckerei, Rattenkot im Abstellraum eines Restaurants, verschimmelte Wurst in einer Fleischfabrik – alles Fälle für die amtliche Lebensmittelüberwachung. Die ist in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wie auch sonst in Deutschland, sehr dezentral organisiert – über Städte und Landkreise. In Baden-Württemberg sind rund 380 Lebensmittelkontrolleure im Einsatz, in Rheinland-Pfalz rund 130. Sie überprüfen unangekündigt Betriebe und nehmen Proben.

Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft die Temperatur von Fleisch. dpa Bildfunk (c) dpa

Allerdings sagen die Fachleute: Es kann nicht hinter jedem Pfund Hackfleisch ein Kontrolleur stehen. Darum setzen die Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung Schwerpunkte. Bei Firmen, bei denen sie Schwierigkeiten wittern, schauen sie öfter vorbei – etwa wenn ein Betrieb mit leicht verderblichen Lebensmitteln umgeht oder weil er schon negativ aufgefallen ist.

2018 sind in den beiden Bundesländern mehr als 160.000 Kontrollbesuche zusammen gekommen, in über 100.000 nach Risiko ausgewählten Betrieben. Bei etwa jedem sechsten davon wurden Verstöße festgestellt – wie mangelnde Hygiene, bauliche Mängel oder Fehler bei der Kennzeichnung von Speisen.

Gefährliche Erreger oder Fremdkörper im Essen

Von den zigtausenden Lebensmittel-Proben, die 2018 in einem Labor im Südwesten untersucht wurden, war nur ein sehr kleiner Teil wirklich gesundheitsschädlich, das Ganze liegt im Promille-Bereich. Die Lebensmittelchemiker wiesen verschiedene Krankheitserreger nach – darunter auch Listerien in Lachs. Ein anderer Klassiker sind scharfkantige Gegenstände im Essen, etwa Scherben, Heftklammern oder Holzsplitter.

Dauer 2:11 min Wenn Lebensmittel zur Gefahr werden Wenn bei der Herstellung von Lebensmitteln etwas schiefgelaufen ist, muss das Unternehmen sofort einen Rückruf starten. Doch das passiert oft nicht schnell genug.

Gefährliche Lebensmittel werden möglichst schnell aus dem Verkehr gezogen – je komplexer die Warenströme sind, desto schwieriger ist das allerdings. Ein kleiner Imbiss macht keine Probleme, eine Molkerei, die bundesweit oder sogar ins Ausland liefert, schon eher. Warnungen veröffentlichen Länder und Bund unter anderem über die Internetseite lebensmittelwarnung.de. Außerdem tauschen sich die Behörden europaweit über elektronische Schnellwarnsysteme aus.

Behörden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg arbeiten zusammen

Für den Krisenfall haben sowohl Rheinland-Pfalz als auch Baden-Württemberg eine eigene interdisziplinäre Einsatzgruppe. Als Eier mit dem Insektizid Fipronil belastet waren, hat das baden-württembergische Team geholfen zu ermitteln, woher die Eier kamen und wohin sie geliefert wurden.

Kritik von Verbraucherschützern: Zu wenig Kontrollen und Kommunikation

Aus Sicht der Verbraucherorganisation Foodwatch reicht das alles nicht aus. Sie fordert unter anderem mehr Kontrollen und konsequentere öffentliche Warnungen. Seit Anfang des Jahres stellt Foodwatch deshalb auch das Portal „Topf-Secret“ zur Verfügung, auf dem Verbraucher Hygienekontrollen von Betrieben deutschlandweit abfragen können.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hält eine umfassende Reform der Lebensmittelüberwachung für notwendig. Die Verantwortung sollte bei den Bundesländern liegen. Zudem müsse die Art und Weise, wie Verbraucher informiert werden, verbessert werden. Um ein bundeseinheitliches Transparenzsystem zu schaffen, müssten die Kontrollberichte einschließlich einer leicht verständlichen Bewertung in Form eines „Hygienebarometers“ oder „Smileys“ kontinuierlich und verpflichtend veröffentlicht werden – im Internet und an den Türen von Restaurants, Kantinen und Geschäften, wie etwa in Dänemark. Das schaffe einen hohen Anreiz für Betriebe, dauerhaft sauber zu arbeiten.

Der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure (BVLK) plädiert für mehr Kontrolleure in den Behörden. Mit dem vorhandenen Personal seien nur rund 45 Prozent der notwendigen Kontrollen zu schaffen. Der Verband schätzt, es würden 1.500 bis 2.500 weitere Prüfer benötigt. Der BVLK rät Verbrauchern, beim Einkauf insbesondere Lebensmittel zu prüfen, die gekühlt werden müssen, und Produkte, die in den vorigen Jahren auffällig waren – dazu gehören Milchprodukte, Fleisch und Fisch.