Nach Silvestervorfall in Leipzig: Esken stellt Polizeitaktik in Frage

Nach der schweren Verletzung eines Polizisten in Leipzig in der Silvesternacht hat SPD-Chefin Saskia Esken die Taktik der Einsatzkräfte kritisiert. Es müsse nun schnell geklärt werden, ob diese angemessen war, sagte Esken der Funke-Mediengruppe. Sollte eine falsche Einsatztaktik den Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, so liege die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU). Unklar ist auch, ob die Leipziger Polizei die Verletzung des Beamten aufgebauscht hat. Sie hatte von schweren Verletzungen gesprochen. Die Zeitung "taz" dagegen berichtet, bei dem Polizisten habe es lediglich einen Eingriff an der Ohrmuschel unter lokaler Betäubung gegeben. Die Leipziger Polizei widerspricht dieser Darstellung.