Nach dem tödlichen SUV-Unfall in Berlin schließt die Staatsanwaltschaft technische Probleme als Unfallursache aus. Es gebe keine Hinweise auf einen technischen Defekt, sagte ein Sprecher. Der Anwalt des Unfallfahrers habe in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft auf eine "akute gesundheitliche Notlage" seines Mandanten hingewiesen. Bei dem Unfall waren vier Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein dreijähriger Junge.