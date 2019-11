In Bolivien verliert Staatspräsident Morales nach wochenlangen Protesten gegen ihn zunehmend die Kontrolle. Bei Demonstrationen gab es drei Tote. Regierungsgegner haben zwei staatliche Radiosender besetzt. Die Demonstrierenden werfen ihm Wahlbetrug vor. Nun hat er Neuwahlen angekündigt.

"Ich habe beschlossen, neue nationale Wahlen auszurufen, damit das bolivianische Volk seine neue Regierung auf demokratische Weise wählen kann", sagte Morales nach Angaben der bolivianischen Nachrichtenagentur ABI am Sonntag. Er kündigte zudem an, die Mitglieder der Wahlkommission auszutauschen. Morales war in den vergangenen Tagen verstärkt unter Zugzwang geraten.

Wahl vom Oktober war ungültig

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) empfahl am Sonntag Neuwahlen, weil sie bei dem Urnengang am 20. Oktober nach eigenen Angaben ernstzunehmende Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. In ihren Überprüfungen der Wahlergebnisse stieß sie demnach auf massive Unregelmäßigkeiten bei den Auszählungen, auf Wahlzetteln und beim Schlussresultat. Außerdem habe sie feststellen können, dass das Übermittlungssystem zur Schnellauszählung manipuliert worden sei.

Am Samstag hatte die Polizei erklärt, nicht gegen die regierungskritischen Demonstranten vorzugehen. Teils schlossen sich Polizisten auch den Protesten an.

Morales hatte nur knapp gegen Mesa gewonnen

Morales hatte in den Präsidentschaftswahlen im Oktober nur knapp gegen seinen bürgerlichen Gegenspieler Carlos Mesa gewonnen. Die Schnellauszählung der Wählerstimmen war allerdings für rund 20 Stunden ausgesetzt worden. Die Gründe dafür sind bis heute nicht transparent nachvollziehbar. Daraufhin kam es zu Massenprotesten in Bolivien. Die Demonstranten prangerten Wahlbetrug an, forderten den Rücktritt von Morales und Neuwahlen. Die Gewaltausbrüche im Land nahmen in den vergangenen zwei Wochen täglich zu. Es gab viele Verletzte und drei Tote.