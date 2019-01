Nach Messerattacken auf drei Frauen in Nürnberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 38-Jährige sitze seit dem Nachmittag in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Mittelfranken mit. Als tatverdächtig gilt er demnach aufgrund eines DNA-Abgleichs. Am Sonntag um die Mittagszeit will die Polizei bei einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben.