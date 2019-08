per Mail teilen

Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff in Chemnitz ist ein 24 Jahre alter Angeklagter zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Dauer 0:54 min Urteil gegen den Syrer Alaa S. nach ndem Tod von Daniel H. Beate Dietze spricht im Audiobeitrag über das Urteil und die Unklarheiten zum Tathergang.

Angeklagter beteuerte Unschuld

Das Landgericht Chemnitz sprach den 24-jährigen Syrer am Mittag wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann noch vor dem Bundesgerichtshof angefochten werden.

Alaa S. habe demnach am 26. August 2018 am Rande des Chemnitzer Stadtfests zusammen mit einem flüchtigen tatverdächtigen Iraker den 35 Jahre alten Daniel H. erstochen. Nach dem mutmaßlichen Mittäter wird weltweit gefahndet.

Der Verurteilte hatte während der 19 Tage dauernden Verhandlung geschwiegen. In einem Telefoninterview des TV-Magazins "Frontal 21" hatte er gesagt, er sei unschuldig. Das habe nach Gerichtsangaben jedoch keinen Einfluss auf die Urteilsfindung gehabt. Am Mittag dann hatte er über einen Dolmetscher verlauten lassen: "Ich kann nur hoffen, dass hier die Wahrheit ans Licht gebracht wird und ein gerechtes Urteil gesprochen wird."

Verteidigung spricht von unnormalem Verfahren

Die Verteidigung hatte kurz zuvor auf Freispruch plädiert. Frank Wilhelm Drücke sagte in seinem Plädoyer: "Für uns ist das mitnichten ein normales Verfahren." Er appellierte an die Kammer des Landgerichts, sich bei der Urteilsfindung nicht von Forderungen aus Politik, Gesellschaft oder von einem "marodierenden Mob" beeinflussen zu lassen.

Weitreichende Folgen für Chemnitz und Politik

Damit spielte der Verteidiger auf die Geschehnisse nach der Tat in Chemnitz an, als es zu Ausschreitungen und rassistischen Übergriffen gekommen war. Videos und Bilder von Rechtsextremen, Neonazis und Fußball-Hooligans die durch die Stadt zogen, andere Menschen angriffen und den Hitlergruß zeigten, gingen um die Welt. Aus Sicherheitsgründen war der Prozess in das Oberlandesgericht Dresden verlegt worden.

Der Streit darüber, ob es nach der Tat "Hetzjagden" in Chemnitz gegeben habe, wurde auf Bundesebene zur Zerreißprobe für die große Koalition aus Union und SPD - und führte dazu, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, seinen Posten verlor.

Im November 2018 versetzte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Maaßen dann in den einstweiligen Ruhestand, nachdem dieser laut Redemanuskript von teils "linksradikalen Kräften in der SPD" gesprochen hatte.