In El Paso und Dayton regt sich Widerstand gegen den Besuch von Donald Trump. Der US-Präsident trage mit seiner aggressiven Rhetorik eine Mitschuld an den Bluttaten, so der Vorwurf.

US-Präsident Donald Trump will sich heute mit Angehörigen von Opfern der Bluttaten in El Paso (Texas) und Dayton (Ohio) treffen. Doch viele demokratische und selbst republikanische Politiker aus beiden Städten lehnen den Besuch ab. Sie werfen Trump vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Hass und Gewalt zu schüren. Er sei in ihrer Heimatstadt nicht willkommen, sagte die demokratische Kongressabgeordnete aus El Paso, Veronica Escobar. Der demokratische Präsidentschaftsanwärter Beto O'Rourke gibt Trump eine Mitschuld an der Tragödie in der texanischen Stadt. "Wir brauchen nicht noch mehr Spaltung. Unsere Wunden müssen heilen. Er hat hier nichts zu suchen", schrieb er auf Twitter. Der Vorsitzende der Republikaner in El Paso, Adolpho Telles, verteidigte zwar den Besuch von Trump, sagte dem Sender CNN aber, dass der US-Präsident mit seiner Wortwahl vorsichtiger sein müsse. Dauer 3:15 min Trump in El Paso nicht willkommen Washington-Korrespondent Sebastian Hesse fasst die Stimmung in El Paso und Dayton nach den Massakern zusammen. Der Besuch von US-Präsident Donald Trump wird nicht von allen begrüßt. Klare Worte an Trump Auch die Bürgermeister beider Städte haben Vorbehalte gegen den Besuch von Trump. Für El Pasos Stadtoberhaupt Dee Margo ist der Empfang des Präsidenten ein Pflichttermin. Die Bürgermeisterin von Dayton, Nan Whaley, kündigte klare Worte an. Sie wolle dem Präsidenten sagen, wie wenig hilfreich er sei. El Paso: 22 Menschen offenbar aus rassistischem Motiv getötet Der Schütze in der Grenzstadt El Paso hat offenbar aus rassistischen Motiven vor einem Supermarkt das Feuer eröffnet und 22 Menschen getötet. Die meisten Opfer hatten lateinamerikanische Wurzeln oder waren mexikanische Staatsbürger. Auch ein Deutscher wurde getötet. Tatverdächtig ist ein 21-Jähriger. Er wurde festgenommen und könnte wegen Mordes, aber auch wegen Hassverbrechen angeklagt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schütze vor seiner Tat ein rassistisches Manifest im Internet veröffentlicht hat. Dayton: 9 Tote in 30 Sekunden Nur Stunden nach der Tat in El Paso tötete ein 24-Jähriger in Dayton neun Menschen, darunter auch seine Schwester. Die Polizei war direkt vor Ort und erschoss den Täter. Sein Amoklauf dauerte deswegen nur weniger als 30 Sekunden. Mit welchem Motiv der Täter handelte, ist noch unklar. Ein FBI-Ermittler sagte am Dienstag, dass der 24-Jährige an "gewalttätigen Ideologien" interessiert gewesen sei. Ein Freundin des Täters sagte den Ermittlern, er habe eine bipolare Persönlichkeitsstörung gehabt. Hinweise auf rassistische Motive gebe es bislang nicht.