Lawinenwarnstufe 3 - Wie gefährlich ist es derzeit für Wintersportler in den Alpen?

Nach Lawinenabgang in Andermatt

In der Schweiz und in Österreich sind bei Lawinenabgängen mehrere Menschen verschüttet worden. Es gilt die Lawinenwarnstufe 3. Wie gefährlich ist es in den Alpen momentan für Wintersportler?