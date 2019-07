In der AfD gibt es offene Kritik am thüringischen Landes- und Fraktionschef Björn Höcke. Auch die beiden Bundesvorsitzenden der Partei gehen auf Distanz.

Höcke hatte beim "Kyffhäuser-Treffen" des völkisch-nationalen "Flügel" am vergangenen Wochenende in Leinefelde / Thüringen den AfD-Bundesvorstand und angebliche "Spalter" in der Partei beschimpft.

Dauer 3:08 min Stürmische Zeiten in der AfD ARD-Korrespondentin Dagmar Pepping berichtet

110 unterzeichnen den Aufruf

Nun wehren sich die Gemäßigten mit einem Appell zur Geschlossenheit und für einen bürgerlichen Kurs. 110 Erstunterzeichner haben den Aufruf unterschrieben. Darunter sind die stellvertretenden AfD-Bundesvorsitzenden Georg Pazderski, Kay Gottschalk und Albrecht Glaser, die Landeschefs von Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sowie mehrere Bundestagsabgeordnete und weitere Mandatsträger.

Auch die Bundesvorsitzenden gehen auf Distanz. Der von Höcke "zuweilen betriebene Personenkult" passe nicht zur AfD, sagte Jörg Meuthen am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Ko-Parteichef Alexander Gauland sagte: "Ich halte die Rede von Björn Höcke genauso wie den Fahneneinzug auf dem Kyffhäuser-Treffen für unangebracht."

Bei dem Flügeltreffen hatte Höcke kräftig gegen den amtierenden Bundesvorstand ausgeteilt. Er werde garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wieder gewählt werde.

"Innerparteiliche Solidarität verletzt"

Den Appel habe er allerdings nicht unterschrieben, da er ihn in Wahlkampfzeiten ebenfalls für unangebracht halte, so Gauland. Höcke habe mit seiner Rede beim Kyffhäuser-Treffen die innerparteiliche Solidarität verletzt, heißt es in dem Aufruf. Er sei damit den Wahlkämpfern und Mitgliedern der AfD in den Rücken gefallen.

Die Unterzeichner kritisieren auch den – so wörtlich – exzessiv zur Schau gestellten Personenkult um Björn Höcke, wie er bei dem Treffen des Flügels am vergangenen Samstag zelebriert worden sei. Sie fordern, Höcke solle sich auf seine Aufgaben in Thüringen beschränken.

Höcke selbst will sich zu den Vorwürfen vorerst nicht äußern, sagte ein Sprecher des Thüringer AfD-Landesverbandes.