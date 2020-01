per Mail teilen

Der britische Schauspieler Terry Jones ist gestorben. Bekannt wurde er als Darsteller und Regisseur in der Monty-Python-Gruppe. Er wurde 77 Jahre alt.

Die Komiker von Monty Python stellten mit ihrem anarchistischen Humor die Comedy-Welt auf den Kopf. Nun ist wieder einer von ihnen gestorben. Terry Jones sei Dienstagabend nach einer langen Demenzerkrankung gestorben, teilte sein Management mit.

Über das Leben des gebürtigen Walisers berichtet Großbritannien-Korrespondent Thomas Spickhofen:

Erfolge als Regisseur und Darsteller

Jones wurde in den 70er Jahren mit der Monty-Python-Truppe bekannt. Er wirkte bei mehreren Filmen als Darsteller und Regisseur mit - unter anderem bei "Das Leben des Brian", in dem er sowohl Regie führte als auch in der Rolle der Mutter des Brian zu sehen war.