per Mail teilen

In Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg steigen die Wasserstände der Flüsse. Der Regen macht im Südwesten nur gelegentlich Pause, vor allem in der Nacht soll es wieder mehr werden.

In Baden-Württemberg wurden einige Meldewerte nach Angaben der zuständigen Behörde bereits überschritten. Betroffen sind demnach vor allem das Allgäu und der nördliche Schwarzwald. Dort werden außerdem unwetterartige Regenfälle mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter erwartet.

In Trier liegt der aktuelle Pegelstand bereits etwa drei Meter höher als normal. Nach Angaben der Polizei wurden einige Straßen an der Mittelmosel wegen Überflutung gesperrt. In der Nacht wird der Pegelstand bei Trier dem Hochwassermeldezentrum zufolge voraussichtlich die Acht Meter-Marke überschreiten.

Noch mehr Regen wird erwartet

Laut Vorhersage lässt der Regen heute im Lauf des Tages mit Ausnahme im südlichen Baden-Württemberg nach. In der Nacht werden weitere Regenfälle erwartet - nach Süden mit der Gefahr von Sturmböen.