Am Wochenende empfahl US-Präsident Donald Trump den Briten einen harten Brexit und Boris Johnson als May-Nachfolger, ab heute ist er für drei Tage zu Besuch im Königreich - unter anderem bei der Queen.

Es ist ein Staatsbesuch mit gedrosseltem protokollarischen Aufwand: Treffen mit den Royals - ja, aber keine Fahrt in der offenen Kutsche durch die Stadt und auch keine Rede vor dem Parlament.

Dauer 00:38 min Trump landet vor dem Buckingham Palast US-Präsident Donald Trump landet in London vor dem Buckingham Palast

Immerhin gab es eine Begrüßung von Prinz Charles und dessen Frau Camilla und am Abend soll es ein großes Staatsbankett mit Queen Elisabeth geben. Die offiziellen politischen Gespräche sind erst für Dienstag geplant, dann werden in der Londoner Innenstadt auch die meisten Demonstranten gegen den Besuch erwartet.

Trump empfiehlt Briten harten Brexit und Boris Johnson als Premier

Am Wochenende hatte Trump in zwei Zeitungsinterviews wieder für Schlagzeilen gesorgt. In der "Sunday Times" empfahl er den Briten: Wenn das Land von der EU nicht das bekomme, was es wolle, dann solle es eben den Verhandlungstisch verlassen, und zwar noch in diesem Jahr. In einem Interview mit der "Sun" sagte er über den früheren Außenminister und Brexit-Anführer Boris Johnson, er glaube, dass dieser ein ausgezeichneter Premierminister wäre.

Autor Moritz Freiherr Knigge denkt nicht, dass Trump sich auf seinem Staatsbesuch bei der Queen protokollarischen Pflichten unterordnet. "Die Nummer eins der Welt - für die er sich hält - meint, sich an keine Regeln halten zu müssen." Welche Regeln es da gibt, erklärt er im Gespräch mit SWRAktuell-Moderator Jonathan Hadem.

Dauer 00:21 min Knigge-Nachfahre erklärt Etikette bei Queen-Besuchen Der Knigge-Nachfahre Autor Moritz Freiherr Knigge erklärt die Etikette bei Queen-Besuchen.

Kurz vor seiner Landung in Großbritannien hat Trump den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan in einem Tweet beleidigt. Er beschimpfte ihn als einen Totalversager. Khan, der nach allem, was man höre, furchtbar schlechte Arbeit als Bürgermeister von London geleistet habe, sei "gemein" zu ihm gewesen.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... Donald J. Trump, Twitter, 3.6.2019, 9:51 Uhr

Khan hatte Trump zuvor als "globale Bedrohung" bezeichnet und dessen Sprache mit der von "Faschisten des 20. Jahrhunderts" verglichen. Außerdem richtete Khan eine Botschaft in Sachen Behandlung von Frauen an den US-Präsidenten: "Ihre Werte und wofür Sie stehen sind das genaue Gegenteil der Werte Londons und der Werte in diesem Land", sagte der Labour-Politiker in einem Video auf Twitter.

Trump wird sich zwei Tage in London aufhalten. Für den Montagabend ist ein Staatsbankett unter anderem mit Queen Elizabeth II. geplant. Khan wird an diesem übrigens nicht teilnehmen - er hatte eine Einladung ausgeschlagen. Am Mittwoch reist er dann nach Portsmouth zu Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie.