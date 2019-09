Nach Blackout: Erste Haushalte in Teneriffa haben wieder Strom

In Teneriffa haben die ersten Haushalte nach dem Blackout am Nachmittag wieder Strom. Auf der ganzen Insel war am Mittag plötzlich der Strom weg. Fast eine halbe Million Menschen waren davon betroffen. In Städten fielen Ampeln aus, Restaurants konnten nicht öffnen und Hunderte Menschen saßen in Aufzügen und Garagen fest. Im Süden der Insel hatte es in einem Umspannwerk eine Explosion gegeben - die Ursache ist noch nicht klar. Bis zum späten Abend soll die Stromversorgung auf der ganzen Insel wieder stehen, teilte der Energieversorger Endesa mit.