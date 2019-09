Nach den Drohnenangriffen auf eine Ölraffinerie in Saudi Arabien ist der Preis für Rohöl in Europa sprunghaft gestiegen. Was heißt das für die Verbraucher in Deutschland?

Zu Handelsbeginn am Morgen hat der Ölpreis stark angezogen. Um bis zu 20 Prozent war der Preis für ein Barrel der Nordseeöls Brent geklettert. Im Handelsverlauf ging es dann wieder ein wenig nach unten. An den Tankstellen im Südwesten ist der Preissprung bislang nicht im vollen Maße angekommen. Im Vergleich zu gestern Morgen haben sich Diesel und Super E10 um ein paar Cent pro Liter verteuert. Angriff auf Öl-Raffinerie in Saudi-Arabien Hintergrund ist der Drohnenangriff auf eine Ölraffinierie in Saudi Arabien am Samstagmorgen. Noch ist unklar, von wem der Angriff kam - der Streit darum ist in vollem Gange. Der amerikanische Präsident Donald Trump drohte schon mit Vergeltung und twitterte, dass er den Täter kenne. Öffentlich bekannt haben sich Huthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen, die vom Iran unterstützt werden. Die US-Regierung geht jedoch davon aus, dass die Anlagen eher aus dem Iran oder dem Irak angegriffen wurden. Nahost-Experte Michael Lüders hält eine Beteiligung des Irans für eher unwahrscheinlich. Welche Möglichkeiten es sonst noch gäbe, erörtert er im Interview. Dauer 3:34 min "Die iranische Führung ist nicht dumm" Wer hat den Angriff auf die saudische Ölraffinerie geflogen? Dazu Nahost-Experte Michael Lüders im Interview. Verband Mineralwirtschaft: Kein Engpass beim Öl für Deutschland Dem Mineralwirtschaftsverband MWV zufolge werden sich die Auswirkungen auf deutsche Autofahrer in Grenzen halten. Ein Verbandssprecher sagte, aus Saudi-Arabien komme kaum Öl nach Deutschland. "Eine Engpass-Gefahr beim Öl besteht für Deutschland also nicht." Die Preise für Öl könnten sich zwar kurzfristig erhöhen. Ob der Anstieg dauerhaft bei Tankkunden ankommt, sei allerdings nicht ausgemacht.