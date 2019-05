Bundesinnenminister und Ex-CSU-Chef Horst Seehofer hat genug. Nach 50 Jahren in der Politik wolle er seine Karriere nach der nächsten Bundestagswahl beenden, kündigte er in einem Interview an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) hat es bereits getan – jetzt zieht Horst Seehofer nach. Auch er strebe nach der nächsten Bundestagswahl – also voraussichtlich 2021 – kein politisches Amt mehr an. Das sagte er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle nicht noch einmal bei einer Wahl antreten, kündigte Seehofer an, der im Juli 70 Jahre alt wird. „Insgesamt komme ich auf 50 Jahre in der Politik. Das reicht dann mit Auslaufen dieser Legislaturperiode wirklich.“ Sagen Merkel und Seehofer 2021 gemeinsam Tschüss? Merkel hatte ihren Rückzug aus der Politik bereits im Oktober vergangenen Jahres angekündigt. Auch sie will sich demnach nach Ende der Legislaturperiode 2021 ganz aus der Politik zurückziehen. Außerdem verzichtete sie auf eine weitere Amtszeit als CDU-Chefin. Damit reagierte sie auf das schlechte Ergebnis der CDU bei der hessischen Landtagswahl. Nach einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung kamen zuletzt noch Spekulationen auf, Merkel könnte auf einen wichtigen EU-Posten wechseln. Aber auch dazu werde es nicht kommen, bekräftigte Merkel Mitte Mai. Seehofer: AKK wird weiter auf Kanzleramt warten Seehofer äußerte sich in dem Interview auch zur Situation in der Schwesterpartei CDU. Einen vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt sieht er offensichtlich nicht. Die Frage, wie lange Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer noch auf das Amt der Kanzlerin warten könne, beantwortete Seehofer so: „Ich sehe nicht, warum das nicht funktionieren sollte, zumal sich Angela Merkel und die CDU-Vorsitzende gut verstehen. Das ist ja offensichtlich ein Tandem.“ Kramp-Karrenbauer wurde im Dezember zur neuen CDU-Chefin gewählt. Merkel unterstützte die Wahl AKKs und will mit ihr einen geordneten Übergang im Kanzleramt vollziehen. Seehofers Rückzug aus Bayern Seehofer selbst hatte ebenfalls im Herbst 2018 seinen Rückzug als Chef seiner Partei angekündigt – im Januar diesen Jahres wurde Markus Söder zum neuen CSU-Vorsitzenden gewählt. Söder beerbte Seehofer bereits zuvor als bayerischer Ministerpräsident.