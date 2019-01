NASA lädt Chef russischer Weltraumbehörde wieder aus

per Mail teilen

Der Chef der US-Weltraumbehörde NASA, Jim Bridenstine, hat auf politischen Druck hin eine Einladung an seinen russischen Kollegen Dmitri Rogosin zurückgezogen. Das sagte er der "Washington Post". Der Leiter der russischen Raumfahrtorganisation steht offenbar auf der US-Sanktionsliste, die wegen der Ukraine-Krise angelegt wurde. Bislang gehörte die Raumfahrt noch zu den Bereichen, in denen die USA und Russland gut zusammenarbeiten. Die NASA nutzt beispielsweise russische Transporter, um ihre Astronauten ins All zu befördern.