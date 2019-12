Myanmars Regierungschefin weist Völkermord-Vorwurf zurück

per Mail teilen

Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat Völkermord-Vorwürfe gegen ihr Land zurückgewiesen. In der Anklage werde ein unvollständiges und irreführendes Bild gezeichnet, sagte die Friedensnobelpreisträgerin vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die Soldaten Myanmars hätten auf Angriffe bewaffneter Gruppen reagiert. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass sie dabei unangemessene Gewalt eingesetzt hätten. Das westafrikanische Land Gambia hat das Verfahren vor dem UNO-Gericht angestoßen. Das Gericht soll klären, ob sich die Streitkräfte Myanmars im Jahr 2017 des Völkermords an der muslimischen Minderheit der Rohingya schuldig gemacht haben. Mehr als 700.000 Rohingya sind vor der Gewalt des Militärs ins Nachbarland Bangladesch geflohen.