Myanmar wegen Völkermords an Rohingya vor Internationalem Gericht

Das südostasiatische Myanmar muss sich seit heute wegen Völkermords an den Rohingya vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Gambia beschuldigt das Land, Mitglieder der muslimischen Minderheit zu verfolgen, zu vergewaltigen und zu ermorden. 2017 waren mehr als 700.000 Rohingya vor der Gewalt des Militärs in Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflüchtet. Die Delegation aus Myanmar wird von der Chefin der Zivilregierung Aung San Suu Kyi vertreten. Sie will sich morgen in dem Prozess äußern.