Myanmar muss Rohingya vor Völkermord schützen

Myanmar muss die muslimische Minderheit der Rohingya vor einem Völkermord schützen. Das hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag entschieden und damit einer Klage des afrikanischen Staates Gambia stattgegeben. Myanmar müsse dafür sorgen, dass das Militär die 600.000 noch im Land lebenden Rohingya nicht verfolge. Außerdem muss das Land in vier Monaten berichten, welche Maßnahmen zum Schutz der muslimischen Minderheit ergriffen wurden. In der Klageschrift hat sich Gambia auf einen UNO-Bericht gestützt. Demnach haben Soldaten Myanmars seit 2016 tausende Rohingya ermordet und Dörfer zerstört. Mehr als 700.000 Menschen mussten laut dem Bericht fliehen. Das Urteil ist zwar nur eine Vorentscheidung, wird aber als wichtiges Signal gesehen.