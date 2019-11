Mutter muss für erfundene Kinderkrankheiten acht Jahre in Haft

Das Landgericht Lübeck hat eine 49-jährige Mutter zu acht Jahren Haft verurteilt. Die Frau hatte sechs Jahre lang ihren vier Kindern eingeredet, an Krankheiten zu leiden und diese mehrere Stunden am Tag in einen Rollstuhl gesetzt. Mit gefälschten Arztberichten hat die Frau Kranken- und Sozialkassen getäuscht, um Betreuungsleistungen von rund 140.000 Euro zu erhalten. Laut Sprecher des Gerichts handelte es sich in diesem Fall um Betrug und Urkundenfälschung sowie um schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen.